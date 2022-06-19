Filenin Sultanları Almanya'ya set vermedi

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, Brezilya ve Sırbistan'ın ardından bu kez Almanya ile kozlarını paylaştı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan 2'nci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, mağlubiyet serisine son verdi.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçta Filenin Sultanları ilk seti 25-22'lik skorla kazandı. Ay-yıldızlılar, 2'nci seti ise 25-21 aldı.

3'üncü seti 25-22 maçı da 3-0 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'daki 2'nci hafta karşılaşmalarında ilk galibiyetini aldı. Zehra Güneş, 21 sayıyla en skorer isim oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Brezilya'daki 4'üncü ve son maçında ise bugün TSİ 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak. Bu mücadele de TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)

Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)

Setler: 22-25, 21-25, 22-25