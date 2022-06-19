Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti

Barajsız üniversite sınavında 2. gün
Barajsız üniversite sınavında 2. gün
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
TÜBA 30 personel alacak
TÜBA 30 personel alacak
2 Kurum toplamda 291 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 291 personel almak için ilana çıktı
İlk TOGG temmuzda banttan iniyor
İlk TOGG temmuzda banttan iniyor
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Demiryolunda yerli üretime destek
Demiryolunda yerli üretime destek
3600 ek gösterge bu hafta Meclis'te
3600 ek gösterge bu hafta Meclis'te
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
TFF'den yabancı kuralı ve harcama limiti açıklaması
TFF'den yabancı kuralı ve harcama limiti açıklaması
Kalın: İsveç ve Finlandiya somut adım atmalı
Kalın: İsveç ve Finlandiya somut adım atmalı
Kurtulmuş: Allah'ın izniyle doğalgazımızı çıkarırız
Kurtulmuş: Allah'ın izniyle doğalgazımızı çıkarırız
Göç İdaresi Başkanlığından 'tabela denetimi' açıklaması
Göç İdaresi Başkanlığından 'tabela denetimi' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hava ambulansı' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hava ambulansı' açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi
EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı
EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı
Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı
Hacı adaylarının Kabe'ye yüz sürmesi yasaklandı
Otobüs bilet satışlarında ciddi düşüş var, taksitli satış başladı
Otobüs bilet satışlarında ciddi düşüş var, taksitli satış başladı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında emekli yüzbaşı tutuklandı
LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı, protesto edildi Valilikten açıklama
LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı, protesto edildi Valilikten açıklama
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 08:28
Yazdır
Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan pasajda Mertcan Pekatik (22) ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucunda kimliği bilinmeyen şahıs, Mertcan Pekatik'e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mertcan Pekatik, yakınlarda bulunan taksi durağının önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pekatik, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Mercan Pekatik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü
İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi
Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı
Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı
İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
İstanbul'da servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Zonguldak'ta ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ta ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı
Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı
Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

https://www.halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
TOGG: Gemlik Tesisinde Temmuz Ayının Sonunda Deneme Üretimlerine Başlanacak

TOGG: Gemlik Tesisinde Temmuz Ayının Sonunda Deneme Üretimlerine Başlanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi'nde temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacağını duyurdu.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bursa'nın 'en çevrecileri' ödüllendirildi

Bursa'nın 'en çevrecileri' ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla' düzenlediği Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması'nın kazananları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.