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Barajsız üniversite sınavında 2. gün

Barajsız üniversite sınavında ikinci gün. Dün Temel Yeterlilik Testi'nde ter döken adaylar bugün Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi için sınav salonlarını dolduracak. Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlayacak.

Kaynak : NTV
Eklenme : 19 Haziran 2022 09:56
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Barajsız üniversite sınavında 2. gün

3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Adaylar 165 dakika boyunca hayalini kurdukları üniversite için ter döktü.

Adaylar bugün de Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi'ndeki soruları yanıtlayacak.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak ve sınavda 317 bin 765 kişi görev alacak.

AYT'ye 7 bin 803 engelli aday girecek.

SON OTURUM YDT

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'ye 168 bin 430 aday girecek. YDT'ye 688 engelli aday katılacak. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak ve 30 bin 418 kişi görev alacak.

Engelli adaylar için 2022 YKS'de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

SONUÇLAR, 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek. Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.
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