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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, bunlardan 533 bin 359'unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505'inin ise başöğretmenlik alanında yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 12:02
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Bu başvuruların 533 bin 359'u uzman öğretmenlik, 70 bin 505'i başöğretmenlik alanında yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlik kariyer basamakları sınav takvimine göre 15 Haziran itibarıyla başvuruda bulunanların il değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlarının alınmasına başlandı.

İtirazlar, 21 Haziran'a kadar tamamlanacak ve 5 Temmuz'da sonuçlanacak. Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, Bu başvuruların 533 bin 359'u uzman öğretmenlik, 70 bin 505'i başöğretmenlik alanında yapıldı. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerden de 280'i başöğretmenlik, 9 bin 724'ü uzman öğretmenlik olmak üzere 10 bin 4 başvuru alındı." bilgisini paylaştı.

Bakanlık olarak öğretmenlerin toplumdaki itibarını artırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini kaydeden Özer, "Öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik verdiğimiz alandır. Öğretmenlerimiz bundan sonra kariyer basamaklarında ilerleyebilecek ve kazandıkları yeni unvanlarla uyumlu şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar. Ben bu vesileyle Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimini alacak tüm öğretmelerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Eğitimler 18 Temmuz'da başlayacak

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek.

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunanlar müracaat etti. Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olanlar başvurdu.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen veya uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuranların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il komisyonlarınca değerlendirildi.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacaklarda aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş ve alan öğretmenlerinin, her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları Yönetime Katılım Çalışmaları veAraştırma Geliştirme Çalışmaları olmak üzere üç alan olarak belirlendi.

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuranların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için üç çalışma alanının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

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