Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Haziran 2022 13:29
Erdoğan,'Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2022
Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum. pic.twitter.com/z5qGMYxqJV