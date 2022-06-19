Milyoner göçü rekora koşuyor

Dünyada 35'ten fazla ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, Henley Küresel Vatandaşlık Raporu'nu yayımladı.

1 milyon doların üzerinde serveti olan kişilerin göçlerine odaklanılan rapora göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu seneki göçün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor. Raporuna göre, 2022'de milyoner girişi en yüksek ilk 10 ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Singapur, İsrail, İsviçre, ABD, Portekiz, Yunanistan, Kanada ve Yeni Zelanda olacak. Ayrıca, çok sayıda milyonerin Mauritius ve Monako'ya taşınması bekleniyor. Öte yandan en yüksek dolar milyoneri çıkışının yaşanacağı ilk 10 ülke ise sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Ukrayna, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Suudi Arabistan ve Endonezya olarak tahmin edildi.

Milyoner göçünden en fazla yararlanacak ülkelerin başında gelen BAE, karşılıklı vize muafiyetleri uygulayarak turizmi artırmaya ve ticareti çekmeye odaklanıyor. Ayrıca özel serveti, sermayeyi ve yetenekli insanları ülkeye çekmek için göçmenlik düzenlemelerini uyarlamaya yönelik rekabetçi yaklaşımla da ülkeyi bu konuda öne çıkarıyor.

Ödüllü gazeteci Misha Glenny ise bu durumu "Batı'nın yıkıcı yaptırımlarının ülkeleri üzerindeki etkisinden kaçınmak isteyen çok sayıda varlıklı Ruslar BAE ve İsrail'e taşınmaya başladı" diye açıklıyor.

Geleneksel ülkeler kaybediyor

Rapora göre, geleneksel olarak zengin yatırımcıları çeken ülkeler cazibelerini kaybediyor. Bir zamanlar dünyanın finans merkezi olarak lanse edilen Birleşik Krallık, 2022 yılı tahminlerine göre, 1500 net çıkışla istikrarlı bir şekilde milyoner kaybetmeye devam edecek. Bu eğilimin beş yıl önceki Brexit oylaması ve artan vergilerle başladığına işaret edilen raporda, Birleşik Krallık'ın 2017 senesinden bu yana yaklaşık 12 bin net milyoner kaybı yaşadığı belirtildi. ABD'nin cazibesinin de hızla azaldığı kaydedilen raporda, 2022'de 1500 net milyoner girişi olsa da 2019'daki 10 bin 800 kişilik milyoner göçüne oranla büyük düşüş yaşandığı vurgulandı. Öte yandan, Çin'de de bu yıl 10 bin net milyoner çıkışı beklenirken, Çin'in Avustralya ve ABD ile olan ilişkilerinin bozulması uzun vade için önemli bir endişe kaynağı oluyor.

'125 bin kişilik bir milyoner göç akışı bekleniyor'

Dünya genelindeki milyoner hareketliliğini değerlendiren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, dolar milyoneri göçünün son 10 yılda yükselen bir trend olduğunu ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düşüşe geçtiğini belirtti.

Bu sene hareketin tekrar başladığını ve yıl sonuna kadar 88 bin milyonerin yeni ülkelere taşınmış olmasının beklendiğini ifade eden Demirel, "2022'deki milyoner göçü 2019 yılındaki 110 bin rakamından az olmasına karşın, asıl hareket 2023'te yaşanacak. Önümüzdeki sene rekor olacak şekilde 125 bin kişilik bir milyoner göç akışı bekleniyor. Varlıklı yatırımcılar ve aileleri, henüz sonuçlanmamış küresel düzenin yeniden şekillendirilmesi ve iklim değişikliğini de göz önüne alarak COVID-19 sonrası dünyaya ciddiyetle hazırlanıyorlar." dedi.

Türkiye'deki milyoner sayısı yüzde 10 artacak

Henley Küresel Vatandaşlık Raporu'ndaki servet artışı tahminlerini değerlendiren Burak Demirel, gelişmekte olan ekonomilerin önümüzdeki 10 yılda patlama yapacağını söyledi.

Demirel, "Örneğin, Sri Lanka'daki milyarder sayısının 2031 yılına kadar yüzde 90 oranında artması bekleniyor. Hindistan'ın ve Mauritius'un milyoner sayılarının ise yüzde 80 artacağı tahmin ediliyor. Bunlara kıyasla; ABD'nin milyoner sayısının yüzde 20, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere ülkelerinin milyoner sayılarının yüzde 10 artması bekleniyor. 2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor." ifadelerini kullandı. Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarına dikkat çeken Burak Demirel, Türk vatandaşları Karayipler'de 100 bin dolar ile başlayan yatırım miktarıyla elde edebilecekleri vatandaşlık ile Şengen bölgesi ve İngiltere'ye vizesiz seyahat edilebiliyor. Avusturya ve Montenegro da yatırım ile vatandaşlık elde edilebilen diğer Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkıyor." şeklinde konuştu.