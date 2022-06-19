Sınava girmekten vazgeçen öğrenci: Zaten öylesine gelmiştim. Ben iş kuracağım

KİMLİĞİ YANINDA OLMADIĞI İÇİN SINAVA GİREMEDİ

O sırada Vehbi Y, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran E'nin sırtından iterek sınav alanına getirdi. Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Y'yi ve Boran E'yi alkışlayarak destekledi. Fakat Boran E bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi.

'ÖYLESİNE GELMİŞTİM'

Sınava zaten girmek istemediğini, başka hayalleri olduğunu söyleyen Boran Elaldı, "Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım. Eşyaları bırakmak gerekiyormuş; ben de götürüp bıraktım, 7 lira vermem gerekiyormuş. Zaten üniversite sınavına giriş için 115 lira para verdim, neden bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verip gittim. Giriş belgesinde zaten her şey var diye kimliğimi almadım" açıklamasında bulundu.