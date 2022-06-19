CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 14:42
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP Gençlik Kollarının Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı, çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum. Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız