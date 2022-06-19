Bir ailenin yok olduğu kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Denizli-Muğla Karayolu'nda 12 Haziran 2022 Pazar günü meydana gelen kazada, Baver F. (35) idaresindeki 35 ZK 786 plakalı tır, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer (30) hakimiyetindeki 20 DD 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer, yolcu konumundaki babası Mehmet Tuncer (53) ve hastaneye kaldırılan eşi Filiz Tuncer (29) hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri Muhammet Tuncer (28) ve İsmail Tuncer (26) ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan 4 gün sonra Muhammet Tuncer hayatını kaybederken, kardeşi İsmail Tuncer'den de acı haber geldi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Tuncer, kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kazada araçta bulunan 5 kişide hayatını kaybetmiş oldu.