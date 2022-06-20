2 polis ile 4 sivil kavga etti! İki polis vurularak yaralandı birinin durumu ağır

Niğde'de silahlı kavga'da iki polis silahla vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Kumluca Mahallesi su deposu civarında polis memurları M.U. ve C.G. araçlarında sohbet ederken yanlarına gelen S.Ç, Y.B., S.C. ve İ.T. rahatsız etmeye başladı. Kendilerini polis olarak tanıtmalarına rağmen 4 kişilik grup saldırıya geçti.

Polis memurunun kafasına taşla vurdu

Polis memuru M.U.'yu taşla kafasına vurarak etkisiz hale getiren saldırganlar diğer polis memurunu da tabancayla yaraladı. Yaralı polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olaydan sonra firar eden 4 kişi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde Valiliği de olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, polisleri darp eden kişilerin tutuklandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını bildirdi.