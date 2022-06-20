YKS'ye girecekken kimliğini unuttu, polise verdiği cevap yürek yaktı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu.

'ANNEM DE BABAM DA YOK'

Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi. Polisin anne babasının numarasını sorması üzerine kız öğrencinin "Annem de babam da vefat etti benim" demesi yürek burktu.

KİMLİĞİNİ YETİŞTİRDİLER

Daha sonra aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.