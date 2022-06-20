Gece yarısı Ege Denizinde korkutan deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 07:40
Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız