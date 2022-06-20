Bir ayda 60 bin kaçak göçmen yakalandı

Hükümetin, kaçak göçle mücadelesi kapsamında son dönemde sıkılaştırılan denetimlerden, başta İstanbul olmak tüm Türkiye'de olumlu sonuçlar alındı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ocak başından mayıs ayına kadar geçen beş aydan fazla sürede İstanbul'da 25 bin civarında düzensiz göçmen yakalanırken, denetimlerin artırılmasından sonra sadece bir ayda İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 60 bini buldu. Türkiye'ye kaçak yollardan gelen göçmenlerin ülkelerinden kaçış sebepleri de değişmeye başladı. Özellikle Suriye ve Afganistan'dan kaçanların büyük bölümü artık ekonomik sebeple Türkiye'ye geliyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları "Örneğin, Türkiye'nin Suriye sınırında oluşturduğu güvenli alanlardan artık göç almıyoruz. Ama Şam ve Halep'ten göç geliyor. Bu da ekonomik göç. Daha iyi şartlarda yaşamak için iş bulabilmek amacıyla geliyor. Ama bunlara müsaade edilmiyor. Artık geçici koruma kabul edilmiyor" dedi.

SINIRDA TEDBİRLER HAD SAFHADA

Afganistan ve Pakistan kökenli düzensiz göçmenlere karşı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanacak 560 kilometrelik duvarın tamamlanması için de çalışmalara hız verildi. Duvarın yaklaşık 200 kilometrelik bölümü tamamlandı, İran sınırının kalan bölümünün de büyük oranda bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Sınırlarda dört aşamadan oluşan tedbir uygulandığını belirten İçişleri Bakanlığı kaynakları, "Kara Kuvvetleri sınırları koruyor. Arka alanda ikinci ve üçüncü koruma hatları oluşturuldu. Asker hattının arkasında özel harekat, jandarma ve korucular var. Sürekli İHA'lar uçuruluyor. Sınır entegre sistemi ile yüzde 90 oranında kaçak geçişler önleniyor. Tüm tedbirlere rağmen, Türkiye'ye kaçak geçişler oluyor. Bu sefer yurt içindeki tedbirler devreye sokuluyor. Koordinatör valilik sistemi oluşturuldu. Birlikte planlama yapılıyor. Havaalanlarında risk analiz birimleri kuruldu. Ellerinde vize olsa bile gelenlerin analizleri yapılıyor, vize süreleri dolunca ülkeden çıkış yapıp yapmama durumları analiz ediliyor. Oturma izinleri ile ilgili yeni tedbirler de devreye sokuldu" diye konuştu.