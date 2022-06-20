6 Kurum toplamda 121 personel almak için ilana çıktı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile 5 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi 47 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022
Çukurova Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Balıkesir Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022
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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022
Gebze Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Gebze Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 sözleşmeli personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2022
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