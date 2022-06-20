Sürücü kursları kapanma noktasında

Geçen yıl aralık ayında belirlenen 2.900 TL taban fiyatın artık maliyetleri karşılamadığını belirten sektör temsilcileri, 'Taban fiyat en az 4.000 TL olmalı. Bir düzenleme gelmezse birçok kurs kapanacak' dedi.

Yılın başından bu yana akaryakıt fiyatları başta olmak üzere girdi kalemlerin artması sürücü kurslarını zor durumda bıraktı. Geçen yılın aralık ayında belirlenen taban fiyatın artık sürdürülebilir olmadığını belirten İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, «Yılda bir sefer belirlenen taban fiyat uygulaması iki defa yapılmalı. Geçen aralık ayında bu fiyat belirlenirken yakıt giderleri 9 TL idi şimdi ise 30 TL oldu. Araç fiyatları iki katına çıktı. Asgari ücret 2.825 TL'den 4.250 TL oldu. Bu durum hem yakıt maliyetlerini hem de araba ve eğitmen giderlerini artırdı. Bunun yanında işyerlerinin kirası ve araç sigorta vergilerinin artması sürücü kurslarının ayakta durmasını zorlaştırıyor. İstanbul'da yaklaşık 700 sürücü kursu bulunuyor ve bir önlem alınmazsa bu kurslarımızın çoğu kapanmayla karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

2021 Aralık ayında belirlenen ve bu yılın ocak ayında devreye giren yeni ehliyet kurs eğitim taban fiyatının Türkiye ortalamasının 2.900 TL olarak belirlendiğini ifade eden Tekin, "Hızla artan maliyetler, bu fiyatı sürdürülebilir olmaktan çıkarıyor. Sürücü kursları zor durumda ve zararına faaliyetlerini sürdürüyor. Böyle devam ederse çoğu kurum kapanmayla karşı karşıya kalacak. Talebimiz biran önce taban fiyat belirleyen komisyonun fiyatı günün koşullarına uygun güncellemesi"diye konuştu.

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, "Sürücü kursları artan akaryakıt maliyetleri karşısında ekonomik olarak taleplerini karşılayamaz hale geldi. Sürücü kursu giderleri 2021 Aralık ayından bu yana yüzde 300 arttı. Sürücü kursları kapanmanın yanı sıra kurumlarını devretmeye çalışıyor" dedi. Sektörde bir kursiyerin maliyetinin 3.000 ila 3.500 lira arasında değiştiğini ifade eden Tepeöz, "Yılda bir kez belirlenen taban fiyat artık bunu karşılamıyor. İl il değişen taban fiyatın Türkiye ortalaması 2.900 TL. Bu oranın üzerine yüzde 15 ila yüzde 20 kar payı koyuyoruz. Ancak artan maliyetler karımızı eritti ve zararına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zor durumdan çıkmak için taban fiyatın en az 4 bin TL olmalı" dedi.

Türkiye'de 4.100 sürücü kursunun faaliyet gösterdiğini dile getiren Tepeöz, "Sektörde 50 bin kişi istihdam ediliyor. Sürücü kurslarına ayda 110 bin ila 130 bin kişi başvuruyor. Son dönemde alım gücünün düşmesi kursiyerlerin başvurusunu düşürdü. Sektörde yaklaşık yüzde 20 daralma oldu" dedi.

'Fiyat komisyonu iki defa toplanmalı'

Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Yılmaz artan maliyetlerin sürücü kurslarını zor durumda bıraktığını belirterek şunları kaydetti: "Taban fiyatlar yılda bir kez komisyon tarafından belirleniyor. Her ilde ayrı taban fiyatlar uygulanıyor. Aralık 2021'de belirlenen taban fiyat hızla artan girdi maliyetleriyle kursların faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Taban fiyatın yılda 2 kez belirlenmesini istiyoruz." Ayrıca dünyada enerji maliyetlerinin artması ve buna bağlı olarak akaryakıt giderleri ile personel ücretleri ve eğitim araçlarının temininde yaşanan sorunların giderilmesiyle ilgili Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazdıklarını belirten Yılmaz, "Komisyonun tekrara toplanmasını talep ettik fakat bu isteğimize olumsuz cevap aldık. Ancak başvurularımız devam edecek" diye konuştu. Son dönemde artan maliyetler, özellikle ürün ve hizmet fiyatlarını kendileri belirlemeyen sektörlerde ciddi sıkıntılara neden oluyor. Başta akaryakıt olmak üzere yüksek oranlı maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtamayan sürücü kursları da kapanma noktasına geliyor. Ehliyet kurs ücretlerinin yılbaşlarında bir kez belirlendiğini belirten Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Oral, akaryakıt başta olmak üzere artan girdi maliyetlerinin sektörü kapanma noktasına getirdiğini söyledi. Oral, her geçen gün mazota, gaza ve benzine zam geliyor. Bizim bu maliyeti, öğrenciye, kursiyere aktarmamız yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle büyük sıkıntılarımız var. Bakanlığın en kısa sürede ehliyet kursu düzenleyen firmaları, eğitim kurumlarını rahatlatacak düzenleme yapmasını bekliyoruz" dedi.

'Ara zam yapılması şart'

Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya, ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların sürücü eğitimi veren kursları da doğrudan olumsuz etkilediğini söyledi. En önemli maliyet kalemi olan akaryakıtta yaşanan öngörülemez ve sürekli artan fiyatlardan da olumsuz etkilendiklerini söyleyen Kaya, "Her yıl Sürücü Eğitimi Maliyetlerini Belirleme Komisyonu tarafından Valiliklerce belirlenen sürücü belgesi ders saat ücretleri, 2022 yılı için 2021 yılının kasım ayında, benzinin litre fiyatı 9 lira civarındayken belirlendi. Bugün geldiğimiz noktada benzinin litre fiyatı 28 lirayı geçti. Kısaca 9 lira civarındayken belirlenen maliyet, 28 lirayı aştığında halen güncellenmedi. Bu da sürücü kurslarını ciddi anlamda zorluyor. Ayrıca akaryakıta ilave olarak araç bakım, yedek parça ve araç fiyatlarındaki artışlar da son dönemde ciddi boyutlara ulaştı. Tüm bunlar birlikte ele alındığında bugünkü fiyatlarla devam etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Orta Anadolu Sürücü Kursları Başkan Yardımcısı Mehmet Göçmen de "Sürücü Kurslarının en büyük gider maliyeti olan yakıt giderlerinin sürekli artış göstermesi, araç maliyetlerinin ve sanayi parça giderleri trafik ve kasko giderleri işçilik maliyetlerinin artması ehliyet ücret ilanının yılbaşında tespit edilmesi nedeniyle kurslarımızı zor bir süreç bekliyor. Sektörümüze yönelik bir çok iş kolunda olduğu gibi devletimizden araçlarımızda ÖTV indirimi destek programı açıklanmalı" dedi.

Kaynak: Dünya - Nihat DELİBAŞI / Erkan ÇAKAN / Zehra ORUÇ / Hilal SÖNMEZ