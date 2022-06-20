Dolar/TL 17,32 seviyelerinde işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,13 üzerinde 17,3265'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 17,3220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,2230'dan, sterlin/TL yatay seyirle 21,1870'ten satılıyor.

Geçen hafta 105,8 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, yeni haftanın başlangıcında önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0520'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından güçlenen resesyon kaygılarıyla döviz piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini söyledi.

Artan risk algısının dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, hafta boyunca önde gelen merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların seyri açısından önemli olacağını kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer banka yetkililerinin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini belirterek, bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 104,1'in ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.