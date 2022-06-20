O soruyu Türkiye'de sadece Kenan İmirzalıoğlu okuyabiliyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ilginç anlara sahne oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Haziran 2022 10:55
Kenan İmirzalıoğlu soruyu başarılı bir şekilde okuduktan sonra yarışmacının 'Ağzınıza sağlık' demesi üzerine İmirzalıoğlu, 'Teşekkürler, kolay olmadı' yanıtını verdi.
Yarışmacı sorunun cevabını bilemedi. Sorunun doğru yanıtı ise 'Tayland'ın başkenti' oldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız