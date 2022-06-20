Ataşehir'de bir erkek, eczane çalışanlarına saldırdı: Polisi ararsan seni öldürürüm!

İstanbul Ataşehir'de bulunan nöbetçi eczaneye giden bir erkek, eczane çalışanlarına saldırdı, öldürmekle tehdit etti ve küfürler savurdu.

Annesine verilen eczane adresinin yanlış olduğunu iddia eden şahıs, eczane çalışanlarının sakin olması ve üslubunu düzeltmesi şeklindeki uyarılarının ardından önünde bulunan bilgisayar monitörüne yumruk attı.

Kadın bir çalışanın üzerine yürüyen şahıs, kadını "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" sözleriyle tehdit etti.

Çalışanlara küfür eden şahıs, "Ben haberlerde gördüklerinize benzemem, harbi s.kerim hepinizi" dedi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı ancak polisin anne ve söz konusu saldırganı evlerinde bulamadığı öğrenildi.