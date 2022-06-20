MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
MSÜ tercih sonuçları sorgulama > MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Edinilen bilgiye göre, 2022 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Haziran 2022 12:49
27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri başlamıştı.
Tercih sürecini de geride bırakan adaylarının gözü MSÜ tercih sonuçları için PERTEM ekranına çevrilmiş durumdaydı. Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız