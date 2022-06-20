Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve iki oğlu dahil 4 kişi öldü

İzmir-Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y. ağır, Fatma K. ise hafif yaralandı.

Mikserin çarptığı 10 AGD 047 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semih K. ve mikser sürücüsü Erol Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi