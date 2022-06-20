Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 308,48 arttı

2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış yaşandı.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN YABANCI SAYISI YÜZDE 308 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3.824.555 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %36,67 (1 402 366 )

2-Antalya %29,87 ( 1 142 522 )

3-Edirne %9,40 ( 359 483 )

4-Muğla %8,16 ( 312 086 )

5-Artvin %3,69 ( 141 028 )

Türkiye 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,1 artış göstererek 11 301 602 olmuştur."

Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 494 bin ile Almanya ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 395 bin ile İngiltere yer aldı.

Savaş sonrası Rusya'dan ne kadar turist geleceği merak ediliyordu. Ruslar turist sıralamasında 362 bin ile üçüncü sırada yer aldı.