Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir ünal TBMM'de Askerlik Kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak düzenleme ilişkin TBMM'de açıklama yaptı.

Ünal konuyla ilgili, "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz, 1'er yıllık süreyle 72 yaşa kadar uzatılabilmesi imkanı getiriyoruz" dedi.

Teklife göre, harekat veya yurt dışı operasyon görevi nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara da ek sınav hakkı tanınacak. Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.