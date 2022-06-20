TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak

Bugünlerde yaşanan konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.

29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.

27 il, 349 muhtelif arsa

Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satışa sunulacak.

"Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor"

Konuyu değerlendiren Yusuf Ziya Ardınç, "25 yıldır konut sektöründe, üretim ve satış pozisyonundayım. Şu anda bizim gibi üreticilerin yaşadığı arsa temini ve konut sayısı sorununu biz de yaşıyoruz. Bu sorunun giderilmesi ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 29-30 Haziran'da TOKİ'nin Türkiye genelinde 10 bin konutluk arsa satış ihalesi açacağını öğrendik. Biz de ekibimiz ile araştırmalarımız ile bu projelerde yer almak istiyoruz. Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor ve çok dengesizleştiriyor. Bunun piyasaya daha akıcı hale gelmesi için bireysel alıcılar ve toplu üreticiler için büyük fırsat doğuracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada"

İzin günlerinde gezmeye çıkan ve yıllardır hayalleri kendi arsaları üzerine evlerini inşa etmek olan Cemil Can ve Burçak çifti ise TOKİ tarafından 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katılarak istedikleri arsayı alacaklarını dile getirdi. Müzayedede projelerine uygun bir arsa almayı planladıklarını aktaran çift, "TOKİ'nin projelerine denk geldik. Bizim inşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada. Eşimle beraber araştırıp karar verdik" diye konuştu.