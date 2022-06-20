Bakan Karaismailoğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 2023'te açacağız

Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Piyasaların gözü bu hafta ekonomik verilerde olacak
Piyasaların gözü bu hafta ekonomik verilerde olacak
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'
'YKS'de barajın kalkması başarı sırasının kalktığı anlamına gelmez'
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
MSÜ tercih sonuçları açıklandı!
TÜFE ÜFE'yi yakalayacak, giyimde zam dalgası geliyor
TÜFE ÜFE'yi yakalayacak, giyimde zam dalgası geliyor
Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 17,32 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,32 seviyelerinde işlem görüyor
29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
Sabah Gazetesi açıkladı: Asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek
Sabah Gazetesi açıkladı: Asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek
Otobüs biletleri bayram öncesi yüzde 65 zamlandı
Otobüs biletleri bayram öncesi yüzde 65 zamlandı
6 Kurum toplamda 121 personel almak için ilana çıktı
6 Kurum toplamda 121 personel almak için ilana çıktı
Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
Arabistan bu yılki hac planını açıkladı: Yapay zeka detayı dikkat çekti
Arabistan bu yılki hac planını açıkladı: Yapay zeka detayı dikkat çekti
İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor
İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor
Son 1,5 yılın en düşük seviyesi! Bitcoin adeta çakıldı
Son 1,5 yılın en düşük seviyesi! Bitcoin adeta çakıldı
İslam Memiş'ten 'altın ve dolar' tahmini: Çok yakında alın diyeceğim
İslam Memiş'ten 'altın ve dolar' tahmini: Çok yakında alın diyeceğim
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Üniversitelilerin staj çilesi: Para isteyen firma bile var
Üniversitelilerin staj çilesi: Para isteyen firma bile var
Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı
Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı
Kira davalarında 2 kata varan artış! Yeni mahkeme kurulacak
Kira davalarında 2 kata varan artış! Yeni mahkeme kurulacak
EGM, o vekil hakkında suç duyurusunda bulunacak
EGM, o vekil hakkında suç duyurusunda bulunacak
Ankara'ya 2 yeni metro hattı daha geliyor...
Ankara'ya 2 yeni metro hattı daha geliyor...
Meclis, sosyal medya ve internet haberciliği için mesai yapacak
Meclis, sosyal medya ve internet haberciliği için mesai yapacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Karaismailoğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 2023'te açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 2023 yılında açılacağını müjdeleyerek, "Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hizmete açacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Haziran 2022 16:37
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 2023'te açacağız

Bakan Karaismailoğlu, Adana'da yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şantiyesini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin yalan siyasetini dikkate almadık"

'Milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz' diyen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kara, hava, deniz ve demiryollarını, birbirini tamamlayan, etkileyen ve bütünleyen sistemler olarak görüyoruz. Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Malum muhalefetin yalan siyasetini, gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetlerini dikkate almadık, almayacağız" diye konuştu.

"Bu işler rastgele olmuyor"

Son birkaç aydır Türkiye'ye kazandırılan projelerden de bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Yolumuza devam ettik. Neticede yatırımlarımız halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını da alıyor, onları milletimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Türk mühendisliğinin gurur projelerinden olan, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 4 yıl gibi bir hızla tamamladık ve milletimize sunduk. Hemen peşinden, Tokat'ı, havalimanı ile buluşturduk. 16 ile hizmet veren Malatya Çevreyolu'nu açtık. Antalya'da Fasalis Tüneli'yle Güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Rize-Artvin Havalimanı'nı yalnızca Karadeniz'imizin değil, dünyanın hizmetine sunduk. Bu işler, bu hizmetler rastgele olmuyor, ulaşım ve lojistik ana planı çerçevesinde, devlet aklıyla planlanıyor. Ülkemizin ticarete, ulaştırmaya, turizme, sosyal yaşama dair iç dinamikleri değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Eserlerimize her gün yenisini ekliyoruz"

Asla günü geçiştirmeye çalışanlardan olmadıklarını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Elbette bununla da yetinilmiyor, dış ülkelerle ticari faaliyetler başta olmak üzere ülkemize fayda üretecek her türlü ilişki hesaba katılıyor. Sonunda devlet himayesinde, bilimsel çalışmalarla şekillendirilmiş eserler ortaya çıkıyor. Onun için bu eserlerimiz dünyadaki sayılı mühendislik projelerindendir. Bizler 'günü geçiştirmeye çalışanlardan' hiç olmadık olmayız. Bizler çocuklarımızın geleceğini aydınlatmak, ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın süper güçleri arasına sokmak için çabalıyoruz. Bunun altyapısını hazırlamak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. O nedenle hem iç hem de dış entegrasyonu sağlayan, "Dünyayı Türkiye'ye bağlayan" eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz."

"Trafik rahatlayacak"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün özelliklerinden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü için 1 milyar 351 milyon liranın üzerinde bir yatırım planladık. Köprümüz, bin 669 metre uzunluğunda 23 açıklıklıdır. Yapım çalışmalarında geçtiğimiz yıl köprü ayağı temeli, forekazık imalatları, döşeme kiriş imalatları, temel elevasyonbetonu imalatlarını gerçekleştirdik. Yapımına Ağustos 2021'de başladığımız köprüde yüzde 56 oranında fiziki gerçekleşme sağladık. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hizmete açacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün hizmete girmesiyle, şehrimizin kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama olacak. Türkiye'nin 6. büyük şehri olan Adana'nın yoğun yerleşim alanlarının ortasında yer alan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü projesinde mümkün olduğunca az ayakla maksimum açıklıklarla barajın su tahliyesi önünde engel oluşturmamasına gayret ettik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'na Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri eşlik etti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Merkez Bankası'nın bu hafta yapılacak toplantıda faizi sabit tutması bekleniyor
Merkez Bankası'nın bu hafta yapılacak toplantıda faizi sabit tutması bekleniyor
Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
'Göçmen meselesinde en fazla yükü bölgesine komşu ülkeler çekiyor'
'Göçmen meselesinde en fazla yükü bölgesine komşu ülkeler çekiyor'
Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
20 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
20 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
BBP lideri Destici'den asgari ücret açıklaması: En az yüzde 20 verilmeli
BBP lideri Destici'den asgari ücret açıklaması: En az yüzde 20 verilmeli

Bu Habere Tepkiniz

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
Kurbanla kardeşler yakınlaşıyor

Kurbanla kardeşler yakınlaşıyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27903868.337887630;dc_trk_aid=529809702;dc_trk_cid=172462397;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 26 Haziran Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

20 Haziran 2022 kampanyasına kadar geçerli olacak 13 Haziran 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunduk.
Advertisement