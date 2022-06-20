Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması

Yalçın twitter paylaşımında; 'Yıllardır verdiğimiz mücadele, Sözleşmeliler Şurası ile ortaya koyduğumuz fotoğraf ve 6.Dönem Toplu Sözleşme kararımız gereği sözleşmeliye kadro talebimizde komisyonun kurulması için Bakanlık Ek Gösterge çalışmasının tamamlanmasını bekliyor.İstiyoruz ki kamuda istihdam tipleşsin mevzuat tekleşsin. Aynı işi yapanlara farklı bakılmasın,aralarında özlük farkı olmasın.Çalışma barışı sağlansın,çalışanların iş huzuru da iç huzuru da sağlansın. Gayretimiz sürüyor.Bu sorunu da kararımız gereği Bakanlıkla birlikte çözeceğiz.Memur-Sen Trabzon İl Divan Toplantısında sendikalarımızın/teşkilatlarımızın lider kadroları ile bir araya geldik.Ek Gösterge düzenlemesinde gelinen aşamada memnuniyet üreten yerleri ve iyileştirmeye açık alanları konuştuk.Toplantı için İl Temsilciliğimizi tebrik ediyorum.' İfadelerini kullandı.