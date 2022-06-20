Düğün sezonu başladı, altın fiyatlarında yön ne olacak?

Düğün sezonu başladı, kuyumcular hareketlendi.

Gelin ve damat adayları bilezik, set takımları ve alyansa, düğüne katılacak misafirler ise takacakları altına yöneliyor.

Gözler ise altın fiyatlarında...

Gram altın 1024, çeyrek altın 1685 lira seviyelerinde

Jeopolitik riskler ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım süreci altında yön belirleyici en önemli iki unsur...

Gram altın haftaya yatay seyirden başladı. 1024 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 1685 lira seviyesinde...

Peki altın fiyatları daha da yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"1000 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yükseliş devam edebilir, 1080 TL'ye kadar yükselişler görülebilir. Enflasyon başlığı konuşulduğu sürece, altın beslenmeye devam edecektir. Her ne kadar faiz tarafında artırımlar olsa da, altını baskılanacak ama altının gücünü engellemeyecektir."

"Yatırımcılara kademeli alım ve kademeli satım öneriyoruz"

Peki bu dönemde altın yatırımcısı nasıl hareket etmeli?

Sarı, "Yatırım yapanlar için aslında daha çok hem satış hem alış yapacak olanlar için kademeli alım ve kademeli satım öneriyoruz. Altının yükseliş trendinde olduğunu ve kademeli alım tarafında 1000 TL'nin altında ve üstünde temkinli olmakta fayda var" dedi.