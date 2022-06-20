Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli sınav sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli yazılı sınav sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Haziran 2022 23:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavı
Sonuç Duyurusu
28.05.2022 tarihinde saat 10:00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli yazılı sınav sonuçları belli olmuştur.
Yazılı sınavı kazanan adaylar için mülakat tarihi daha sonra duyurulacaktır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli yazılı sınavında başarılı olan asıl aday listesi için tıklayınız.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız