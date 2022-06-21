Meteoroloji illeri tek tek saydı, kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın'ın iç kesimleri ve Kastamonu'nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın kuzeybatısı, Eskişehir'in doğusu, Afyonkarahisar'ın Doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir'in güneyinde, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.