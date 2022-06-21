Bakanlık gazetecileri Çobanbey ve Azez'e götürdü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin ülkesine gönüllü döndüğünü söyledi. İçişleri Bakanlığı, Suriye kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerden Çobanbey ve Azez'e basın turu düzenledi. Çataklı, bölgeye yönelik altyapı çalışmalarını ve hizmetleri anlattı.

60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Çataklı, "Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde 1386 imalathane bulunuyor. Bu imalathanelerden bin 355'i tamamlandı. İmalathanelerden 90'ını üretime başlamış durumda. Türkiye'nin güneyinde, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 20 bin kişiye istihdam sağlanacak" diye konuştu. Çataklı, sadece Çobanbey'de değil 7 bölgede daha benzer yapım çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Çataklı, "En az 60 bin insana istihdam sağlayacak 1800 işletmeden bahsediyoruz" dedi.

6 MİLYON İNSAN YAŞIYOR

"Şu anda bu bölgelerde 6 milyon insan yaşıyor. Dört operasyon sayesinde 6 milyon insan bu bölgede tutunması sağlandı" diyen Çataklı, "Bugün itibariyle 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli bu bölgelere gönüllü geri dönüş yapmış durumda. İşte bu bölgede yürütülen organize sanayi bölge çalışmaları olmak üzere bütün hayatı normalleştirme faaliyeti bu amaca hizmet için" diye konuştu. Çataklı, bölgede hayatı normalleştirmek için tahrip edilen okulların, hastanelerin onarıldığını, yerel polis teşkilatının oluşturulduğunu, her alanda vatandaşların temel hizmetlere ulaşması için yoğun gayret sarf edildiğini anlattı. Çataklı, Azez, Cerablus, El Bab, Resulayn ve diğer bölgelerde de aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti. Çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini anlatan Çataklı, daha fazla Suriyelinin evine, yurduna dönerek huzur içinde yaşamasını temin edeceklerini sözlerine ekledi.

Öncelik güvenlik

- Bölgede hayatın normalleştirilmesi için Türkiye'den 3 bin 579 personel görev yapıyor.

- Zeytin Dalı Bölgesi'nde 460 bin kişi, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 1.3 milyon kişi, İdlib Bölgesi'nde ise 3.8 milyon kişi bulunuyor. Zeytin Dalı'nda 105, Fırat Kalkanı'nda 9 bin 953 ve İdlib Bölgesi'nde 41 bin 802 briket ev tamamlandı.

- Bölgede halka yönelik sağlık, eğitim, güvenlik gibi hizmetler de işliyor.

- Güvenli bölgelerde 30 bin kişilik kolluk gücü de oluşturuldu.

- Güvenli bölgelerde okula giden öğrenci sayısı 350 bine yaklaştı. 12 bini aşkın öğretmen eğitim veriyor. 48 okulun yapımına devam edilirken, bin 429 eğitim kurumu bulunuyor.

- Bölgenin sağlık alt yapısı da takviye edildi, toplam 41 hastane hizmet veriyor.

- Normalleşme de spor ve sosyal hizmetler de önemli yer tutuyor. 6 stadyum, 3 spor salonu bulunuyor.