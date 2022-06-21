Operasyon bölgelerinde 6 milyon Suriyeli yaşıyor

Şu anda rejimin ve PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde 8 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye, Suriyelilerle ilgili açık kapı politikasını uygulayan tek ülke değil. 2010'da Suriye'nin nüfusu 21,6 milyondu. Şimdi diğerleri nerede? Lübnan'da 639 bin, Irak'ta 258 bin, Ürdün'de 674 bin, Mısır'da 141 bin, bir milyonun üzerinde de Avrupa'da var. Yani 6,5-7 milyonu ülkenin dışına çıktı" dedi. Almanya'da vatandaşlık müracaatı hakkı kazanan Suriyeli sayısının 600 binden fazla olduğunu açıklayan Çataklı "Türkiye'de bir milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı, bunların 300 bini sınır dışı edildi, 600 bin kadarı da Avrupa'ya geçti" diye konuştu.

Operasyon bölgelerinde 6 milyon civarında Suriyelinin yaşadığını kaydeden Çataklı, şunları söyledi: Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 2 milyon 100 bin kişi var. İdlib'de, 3,8-4 milyon kişi bulunuyor. İdlib'deki nüfusun 1 milyon 200 bini sadece İdlibli, kalan 2 milyon 600 bini Suriye'nin diğer tarafından. 21,6 milyon insanın yaklaşık 14 milyonu evini, yurdunu, çoluğunu çocuğunu, her şeyini bırakıp çıkmak zorunda kaldı. Bazı şeyleri söylerken dikkatli olmakta fayda var.

EBRU KARATOSUN