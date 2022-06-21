3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Haziran 2022 08:00
Erciyes Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak
Erciyes Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 5 temmuz 2022
Erciyes Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 temmuz 2022
Dokuz Eylül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 temmuz 2022
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız