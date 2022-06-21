Feyzioğlu: Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta önemli konulara yönelik açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDEN RAHATSIZ"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan paylaşıma ilişkin konuşan Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu İHA ve SİHA'lardan nefret ediyor. Ve Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden rahatsız." ifadelerini kullandı.

"CHP, HDP'YE GÖNÜLDEN BAĞLI"

CHP ile HDP arasındaki ilişkide belli isimlerin rolüne dikkat çeken Metin Feyzioğlu "CHP tabanı Sezgin Tanrıkulu'nun tarzındaki kişilerden de rahatsız. Konu Sezgin Tanrıkulu denen kişi değil. Bu kişi herkesçe malum. Konu, CHP'de bu zatın çok etkin bir konumda muhafaza ediliyor olması. CHP üst yönetimi HDP'ye gönülden bağlı" diye konuştu.

"BAROLAR BİRLİĞİ PROJE YERİNE SİYASET YAPIYOR"

Barolar Birliği'ndeki son duruma da değinen Eski Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Barolar Birliği proje yerine siyaset yapıyor. 6 ayda tek sorun çözemedi. Baro yönetimi kaotik bir ortamda. Barolar Birliği olanı yok etmesin yeter. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan "Erdoğan'ı devireceğiz" diyerek seçildi." değerlendirmesinde bulundu.

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ AVRUPA'DA SUÇ SAYILIR"

Feyzioğlu, Mahkeme'nin Canan Kaftancıoğlu kararı ile TÜSİAD'ın Türkiye düşmanı çevrelerin ilgisini çeken açıklamaları hakkında da önemli tespitlerde bulundu ve "Avrupa'da herhangi bir mahkeme Canan Kaftancıoğlu kararına doğru der ve söylemleri suç sayılır. TÜSİAD ise mili bir duruş sergilemeli, açıklamalarına dikkat etmeli" diye ekledi.