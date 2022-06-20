Labioplasti Neden Uygulanır?

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Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Labioplasti, bu alanda kendini geliştirmiş kadın hastalıkları ve plastik cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte, genitoüriner cerrahide eğitim, bir doktorun uzmanlık alanına dahil değildir. Bu nedenle birçok doktor kendini geliştirmeye çalışmaktadır

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

Kısmi eksizyon, iç dudakta aşırı sarkık, kırışık ve dışbükey yapıda olan hastaların en çok tercih ettiği işlemdir. Bu teknikte hastanın isteğine göre fazla deri alınabilir. Bu nispeten kolay bir yöntemdir ve bu teknikle iyileşme süreci de çok hızlıdır. Kliniğimizde en popüler labioplasti ameliyatıdır. Kısmi eğrilik özellikle vajina şeklini arzulayan hastalar için en ideal labioplasti ameliyatıdır

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

Çeşitli labioplasti çeşidi vardır. Hepsi de güvenilir yöntemlerdir. Aralarından doktorunuza da danışarak size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Labioplasti Ameliyatı Fiyatları

Labioplasti ameliyatı fiyatları değişkendir. Ameliyatın ne şekilde yapıldığına göre değişebilir. Yine ameliyatı yapacak hekime göre de değişmektedir

Kürtaj Nedir?

Kürtaj, bir anlamda rahim içinin tamamen temizlenmesidir. Örneğin kürtaj, hamile olmayan, uzamış ve düzensiz adet kanaması olan hastaların hem tanısında hem de tedavisinde kullanılmaktadır. Kürtaj genellikle rahimde istenmeyen bir gebeliğin giderilmesidir. Gebeliğin sonlandırılması, tıpta gebeliğin sonlandırılması veya kürtaj olarak da bilinir.

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır?

Fetüsün çeşitli yöntemlerle rahimden alınması işlemine kürtaj denir. Kürtaj, istenmeyen bir hamileliği sonlandırmak için yapılabileceği gibi, arzu edilen ancak sağlıklı bir hamileliği sonlandırmak için de yapılabilir. Kürtaj Öncesi Hastanın Bilmesi Ve Yapması Gerekenler

Kürtaj ameliyat sayılmaz ama ameliyat olarak kabul edilmesi gereken bir işlemdir. Yetki ve deneyime sahip kişiler kısırlık kurallarına uyduğunda, risk neredeyse yok denecek kadar azdır. Kürtaj için geldiklerinde sedasyon uygulanacak hastalar 6 saatten önce yeme ve içmeyi bırakmalıdır. Sigara içenler işlemden 6 saat önce sigara içmemelidir. İşlem merkezine gittiğinizde, size yardımcı olacak bir sevdiğinizi yanınızda getirmeniz en iyisidir.

Kürtaj Sonrası Ne Yapılmalı? Nelere Dikkat Etmeli?

Kürtajdan 12 saat sonra normal yiyip içebilirsiniz. Aynı gün mide bulantısına neden olan gıdalardan uzak durmaya yardımcı olur. İşlem sedasyon ile yapılıyorsa 68 saat araba kullanmak gibi dikkat gerektiren aktiviteler yapmayın.

Doktor tarafından reçete edilen tüm ilaçlar tüketilmelidir (antibiyotik ağ kesiciler) gerekirse kanla uyuşmayan ilaç enjeksiyonları kürtaj sonrası ilk 72 saat içinde yapılmalıdır. İlk hafta 10 gün ağrı adet sancıları ve biraz kanama oldu ama çok fazla değildir. Kanama ağır veya ağrılı ise işlemin yapıldığı merkeze gitmelisiniz.

Kürtaj Fiyatları

Kürtaj fiyatları yapılan operasyona ve kürtajı yapacak hekime göre değişmektedir.

Kızlık Zarı Nedir? Anatomik Yapısı Nasıldır?

Kızlık zarı, vajina girişinde labia dışarı çıktığı için yaklaşık 12 cm içeride ve evliliğin iç duvarı gibi müsilajlı bir yapıda yaklaşık 3mm kalınlığında katlanmış bir dokudur. Rengi ve yapısı küçük dudakları andırır. Yapı, pürüzsüzlük, kalınlık ve süneklik bakımından büyük farklılıklar gösterir. Bu zarın orta kısmı açılır ve buradan adet kanı ve vajina salgıları dışarı atılır.

Kızlık Zarı Muayenesi Neden Yapılır?

Kızlık zarı dikimi özelinde kızlık zarının incelendiğinde; Kişinin kızlık zarı tipi de belirlenebilir. Kızlık zarının farklı türleri de bu testten sonra rahatlıkla görülebilir. Özellikle septal kızlık zarı (hymenore) olan kadınlar partnerleriyle de cinsel ilişkiye girebilirler. Himenoskopi deneyimli bir jinekolog tarafından yapılan özel bir muayenedir. 18 yaşından küçük kızların bir ebeveyni ve bir aile üyesi olmalıdır.

Kızlık Zarı Dikimi Yöntemleri

İki tür kızlık zarı dikimi vardır. Flep yöntemi olarak da bilinen ilk cinsiyete kadar süren tip, ilişki planlandıktan sonra en geç 1 hafta içinde uygulanan tiptir.

Himenektomi temelde bir kozmetik cerrahidir ve bir himenoplasti olarak kabul edilir, jinekolojik cerrahide yasal bir işlemdir, kızlık zarı dikimi yasak değildir.

Kızlık Zarı Dikimi Mümkün Mü?

Kızlık zarı dikimi mümkündür ve en popüler aktivitelerden biridir. Herhangi bir travma (penis, yabancı cisim penetrasyonu) nedeniyle bütünlüğü bozulduğunda cerrahi onarım mümkündür. Kızlık zarı herhangi bir şekilde yırtılırsa kızlık zarı dikimi olarak da bilinen kızlık zarı yaması işlemi uygulanabilir.

Bu ilerleme; Plastik cerrah veya jinekolog tarafından yapılabilir. Ancak kadın doğum uzmanının kızlık zarı dikimi düzeltmesi daha faydalıdır. Hymenektomi hastanede bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılmalıdır.