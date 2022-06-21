Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacak.
Eklenme : 21 Haziran 2022 09:54
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanından oluşuyorMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız