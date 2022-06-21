Bakan Ersoy açıkladı Turizmde lüks çadır tatili başlıyor

Lüks çadır turizminin önemli bir alternatif turizm türü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yasal altyapının oluşturulduğunu, usul ve esaslar hakkında da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Uzmanlar da lüks çadır turizmine ciddi bir yatırım talebi beklediklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lüks Çadır turizminin önemli bir alternatif Turizm türü olduğunu belirterek, "Uygulamaya esas olacak usul ve esaslar hakkında gerekli çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Kanun değişikliği ile ilk defa yasal altyapısı oluşturuldu" dedi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bakan Ersoy'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Karavan ve çadır turizminin pandemi ile birlikte yükselen değer haline geldiğini vurgulayan Serter, "Lüks karavan ve çadır turizmini barındıran alternatif turizmin planlı gelişmesi noktasında Bakanlığınızca atılacak adımlar nelerdir?" diye sordu. Bakan Ersoy, önergeyi şöyle yanıtladı:

"Lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesine ilişkin değişiklikleri içeren 18 Temmuz 2021 tarihli 'Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamaya esas olacak usul ve esaslar hakkında gerekli çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Kanun değişikliği ile ilk defa yasal altyapısı oluşturulan bu turizm ürününe ilişkin Kanun değişikliği 28 Temmuz 2021 tarihinde yayımlandığından, Kanun değişikliği doğrultusunda uygulamaya esas olacak usul ve esaslar hakkında Bakanlığımız çalışmaları devam etmektedir.

Basit konaklama turizm belgesi

Kanun maddesinde belirtildiği gibi Bakanlığımızca belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunan konaklama tesislerine basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecektir. İzmir ili kapsamında Bakanlığımızca yürütülen plan ve proje çalışmalarında da bu tarz alternatif turizm türlerini geliştirmek adına araştırmalar yapılmaktadır. 'Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 'Turizmi Teşvik Kanunu'na eklenen Geçici Madde 11 ile belediyeler tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan konaklama tesislerine bir yıl içerisinde Bakanlığımızdan belge alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bilindiği üzere, önemli bir alternatif turizm türü olan lüks çadır turizminin, ülkemiz mevzuatında da yasal altlığının oluşturulması ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesinde ilgili fıkra düzenlenmiştir."

Doğa ile uyumlu çevreye dost olmalı

Geçen yıl yapılan değişiklikte de çadır turizmindeki tesislere ilişkin çerçeve şöyle belirtiliyor:

"3621 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilir. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır. Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamaz. Sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır."

Valilik ve belediyelere genelge gönderilecek

Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Tokalak da şunları aktardı:

"Türkiye'de pandemi ile birlikte çadır ve karavan kamp turizmi çok büyüdü. Önceden Türkiye'ye yurtdışından pek karavan gelmezdi. Şimdi birçok firma satmak için getiriyor. Fiyatları da 400 ila 500 bin lira civarında. Son iki yılda karavan sayısı beşe altıya katlandı. Türkiye'de de imalatçıları var. Her marangoz 'ben karavan yapıyorum' diye karavan imalatı yapıyor, derme çatma bir şekilde. Bunları da alan da var. Türkiye'deki kamping çok sınırlı. Bununla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bir genelge hazırlıyor. Valilik ve belediyelere kamping açmak isteyenlere yardımcı olmaları için talimat gönderecek. Daha detaylı ve kapsamlı bir genelge olacak. Lüks çadır turizmi ile de daha çok otel işletmeleri ilgileniyor."