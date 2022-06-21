Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 10:34
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız