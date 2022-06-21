Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

''ZİLLET İTTİFAKININ İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR TÜRKİYE TABLOSU YOK''

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dönen dönsün, biz dönmeyiz. Engellerden yılan yılsın, biz yılmayız badirelerden. Bıkmadan gevşemeden ülkülerimizi anlatacağız. Danışarak dağları aşacağız. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.

''SAHTE MAĞDUR TİYATROLARI KURMACA KARŞILIKLI DİYALOGLAR HİÇ KİMSEYİ İNANDIRAMAZ''

Yalandan vergi alınmış olsaydı yalancı siyasetçilerin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı. Sahte mağdur tiyatroları kurmaca karşılıklı diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz. Milletimiz siyasi sahtekarlara prim vermeyecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her noktasında milleti ile oturup kalkıyor. 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır.

''CUMHURBAŞKANIMIZ YÜZDE 50'Yİ FERSAH FERSAH AŞAN OYLA YENİDEN SEÇİLECEK''

Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

''ÇIKARSIN ADAYLARINI GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI''

Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkili? Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Türkiyemiz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Henüz ortak aday üzerinde anlaşamayan, lobilerin eline geçen ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Önündeki her taşa takılan zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Eski tarz siyaset yeniye direnen eski kafa ile yeni dünyada varlık hükmünün ibrazı çok zordur.

''ÇİVİ ÇAKMAMIZ İCAP EDECEKSE...''

Bizim elimizde bir çekiç olursa çivi çakmamız icap edecekse bu çiviyi tahtaya değil zalimlerin teröristlerin hainlerin kafalarından tam orta yerine çakacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacak.

''KÜRESEL EKONOMİ CÜCELEŞMİŞTİR''

Küresel ekonomi cüceleşmiştir. Rusya-Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Hayat pahalılığı kar topu gibi birike birike çığa dönüşmüştür ve halkın üzerine yuvarlanmıştır. Birleşik Krallık ordusunu komuta eden general tarafından 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilmesi potansiyel bir niyetin ifşası mıdır?''