TRT 1'in merakla beklenen dizisi bu akşam izleyicilerle buluşuyor

TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği merakla beklenen dizisi "Balkan Ninnisi"nin yayını için geriye sayım başladı. İlk bölümü bu akşam (21 Haziran Salı) saat 20.00'de ekranlara gelecek olan dizi, renkli Balkan coğrafyasının insan hikayelerini, imkansız bir aşk hikayesini mizahi bir dille ekranlara yansıtıyor.

İlk Bölüm, Balkan Düğünleriyle Başlıyor.

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizinin ilk bölümü, Vardar Nehri'nin iki yakasında düzenlenen iki muhteşem düğün görüntüleriyle başlıyor.

Taş Köprü'nün ayırdığı, bir tarafta Türklerin diğer tarafta ise Makedonların yaşadığı Üsküp'te, yapılan iki düğün de iki ayrı milletin renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel dansların yapıldığı bu güzel düğünlerde herkes çok mutludur, kuş sütü eksik olan görkemli sofralarda yenilir içilir, danslar edilir, türküler söylenir. Ancak her iki düğünde de yüzü gülmeyen iki kişi vardır. Makedon gelin ve Türk damat, düğünden yavaş yavaş uzaklaşır ve Taş Köprü'ye yönelir. Onları meraklı gözlerle izleyen annelerin yürek acısı ise yüzlerine yansımıştır.

Usta Oyuncu Kadrosu Ve Genç Yetenekler Bu Dizide Buluştu..

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

Dizi, Müzikleriyle De İlgi Odağı Olacak..

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı "Balkan Ninnisi", yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. "Balkan Ninnisi"nin müziklerini Alper Atakan yapacak.