Bahçeli'den Cem Yılmaz'a tepki: Küfür etmenin neresine güleceğiz?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli konuşmasında isim vermeden Netflix'teki Cem Yılmaz dizisini de hedefine aldı. Mahkemelerdeki ceza indirimlerini eleştiren Bahçeli akademisyenlere Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarma çağrısı yaptı
Eklenme : 21 Haziran 2022 12:26
Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli, konuşmasında TÜSİAD'ın yaptığı açıklamara, Netflix dizilerine ve kadın cinayetlerinde indirim veren mahkemelere verdi veriştirdi.
Bahçeli konuşmasında Cem Yılmaz'ın Netflix dizisini eleştirerek "Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Kadını metalaştıran erkeği yozlaştıran dizilerin neresini beğeneceğiz. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız