İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 12:50
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul ve Adana'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız