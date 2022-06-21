Zabıta memuru boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabunçayı çayı mesire alanında su kenarında oynadığı sırada dengesini kaybederek yüzükoyun suya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki çocuğu Zabıta Memuru Hüseyin Bozlak kurtardı.



Düziçi ilçesi Sabunçayı mesire alanına ailesiyle birlikte gezmeye gelen 1 yaşındaki çocuk su kenarından oyun oynarken birden dengesini kaybederek yüzükoyun suya düştü. Suya düşmesiyle birlikte çırpınmaya başlayan çocuk, boğulma tehlikesi geçirirken küçük çocuğun imdadına mesire alanında görevli Zabıta Memuru Hüseyin Bozlak yetişti. Oturduğu kamelyadan ok gibi fırlayarak çocuğu suyun içerisinde çıkaran Bozlak, yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Çocuğun suyun içerisinde çırpındığını fark ettiğinde kurtarmak için koşan Hüseyin Bozlak, "Allah esirgesin fark etmeseydik çocuk burada sonrasını söylemek istemiyorum" dedi.



Çocuğu boğulmaktan son anda kurtaran Düziçi Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru Hüseyin Bozlak, "Mesire alanında görev yapıyorum. Buradaki vatandaşların can ve mal güvenliği için sürekli motosikletimle devreye atıyorum. Burası bir dere yatağı ve çocukların derin yerde yüzüp yüzmediğini kontrol ediyordum. Çocukların suyun içerisinde oynadığını gördüm. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu fark ettim. Tam yürüyemiyordu. Yürürken düşüyor tekrar geri kalkıyordu. Kamelyada otuyordum ancak kendimi sorumlu hissettiğim için gözüm sürekli buradaydı. Arkamı döndüğümde küçük çocuğun çırpındığını gördüm. Çocuğu sudan çıkartın diye bağırdım bu sırada da koşarak geldim. Ağzı üstü düşmüş çocuk. Çırpındıkça daha derine gidiyordu. Burası derin değil ama o çocuk bir yaşında ya var ya yok bu yaşlardaki çocuklar için tehlike arz ediyor. Düştüğü zaman çocuk dengesini geri toparlayamıyor. Allah esirgesin fark etmeseydik çocuk burada sonrasını söylemek istemiyorum" diye konuştu.