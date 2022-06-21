Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı
Eklenme : 21 Haziran 2022 14:50
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
İkili görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız