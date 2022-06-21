'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı

Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Formasyona Danıştay freni
Formasyona Danıştay freni
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Şirketler, ara zam için harekete geçti
Şirketler, ara zam için harekete geçti
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı

Mitolojide "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak tanımlanan ve yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılan Hierapolis Antik Kenti'ndeki "Cehennem Kapısı" (Plütonyum), kazı çalışmaları sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 15:29
Yazdır
'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen 2 bin 200 yıllık Hierapolis Antik Kenti, bugüne ulaşan etkileyici yapıları ve heykelleriyle Anadolu'nun tarih zenginliğini yansıtıyor.

Antik kentte 2013'te tespit edilen Plütonyum da mitoloji hikayelerinde geçen bir yapı olmasıyla dikkati çekiyor.

Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibinin Pamukkale'deki travertenlere beyazlığını veren termal suyun kaynaklarından birini tespit etmesi ve bu kaynak üzerindeki yapının da mitolojide "Cehennem Kapısı" olarak bilinen Plütonyum olduğunu belirlemesi sonrası bölgedeki çalışmalarına hız verildi.

Fay hattından kaynayan sıcak suyla birlikte salınan ve mağara tabanında biriken karbondioksit nedeniyle yanına yaklaşan küçük hayvanları öldürdüğü için mitolojide "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak da tanımlanan bölgede görev alan kazı ekibi, zehirlenme ihtimaline karşı gaz maskeleriyle çalışma yaptı.

Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki ekibin tamamladığı çalışmayla "Cehennem Kapısı"nın büyük bölümü ayağa kaldırıldı.

'Hades ve Kerberus heykelleri'

Antik havuz ve tiyatronun ortasında yer alan Plütonyum'a bölgeden çıkarılan ve müzede sergilenen bazı heykellerin replikaları da yerleştirildi.

Yunan mitolojisinde Hades, Roma mitolojisinde Plüton olarak tanımlanan yer altı tanrısı ile onun üç başlı bekçi köpeği Kerberus heykellerinin yerleştirildiği Cehennem Kapısı, ilk ziyaret gününde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Karbondioksit çıkışının devam etmesi nedeniyle suyun kaynadığı bölüme geçişe izin verilmeyen bölgede sadece seyir platformu üzerinden izleme imkanı sunuluyor.

'Hikayesini hep anlatıyorduk'

Bursa'dan gelen Fehmi Dana, AA muhabirine, Türkiye'nin güzelliklerini görmek için tatile çıktığını ve ilk ziyaretini Pamukkale'ye yaptığını söyledi.

'Cehennem Kapısı"nın ilk ziyaretçileri arasında yer almanın heyecan verici olduğunu ifade eden Dana, bölgeyi anlatıldığı gibi çok ilginç bulduğunu dile getirdi.

Hatice Şentürk, birçok yerde antik şehir gezdiğini, Hierapolis'teki kapının çok farklı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir yer ve muazzam görüntü. Cehennem Kapısı denilince ürkütücü geliyor ama muhteşem bir görüntü." diye konuştu.

Annesiyle gezmeye gelen 6 yaşındaki Hila Şentürk de Pamukkale'yi ilk defa gördüğünü ve buradaki kapının hikayesini ilginç bulduğunu anlattı.

Venezuela'dan gelen Antolia Amodio da "Cehennem Kapısı"nı yakından gördüğü için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

KAPAT [X]

Turist rehberi Muharrem Aldıbaş ise hikayesini anlattıkları kapıyı artık yakından gösterme şansı buldukları da belirterek, şöyle konuştu:

"Burası Roma öncesinde de kutsal bir yerdi. Yer altı dünyası tanrısı olan Hades'in kenti. O yüzden bu kapının Hierapolis için çok özel bir anlamı var. Uzun zaman açılmasını bekledik. Nihayet ve iyi ki açıldı. Hikayesini hep anlatıyorduk. Buraya gelenlere gerçekten var olduğunu göstermek çok belirleyici olacak.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Düğünde damada, arkadaşlarından 'Acı kaybımız' çelengi
Düğünde damada, arkadaşlarından 'Acı kaybımız' çelengi
ABD'li oyuncu Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
ABD'li oyuncu Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi
Bahçeli'den Cem Yılmaz'a tepki: Küfür etmenin neresine güleceğiz?
Bahçeli'den Cem Yılmaz'a tepki: Küfür etmenin neresine güleceğiz?
Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu
Öğretmeninin dikkati sayesinde tümörden kurtuldu
TRT 1'in merakla beklenen dizisi bu akşam izleyicilerle buluşuyor
TRT 1'in merakla beklenen dizisi bu akşam izleyicilerle buluşuyor

Bu Habere Tepkiniz

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Avustralya'da bahçesine giren timsahı tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bahçesine giren timsahı tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bir adamın dükkanının bahçesine giren timsahı kızartma tavasıyla kovaladığı anlar amatör kameraya yansıdı.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.
Advertisement