Kayıt dışı al-sat yapanlar ikinci el otomobil piyasasını yükseltiyor

Ülke gündemine oturan Pınar Gültekin kararına çifte itiraz
Ülke gündemine oturan Pınar Gültekin kararına çifte itiraz
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Formasyona Danıştay freni
Formasyona Danıştay freni
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Şirketler, ara zam için harekete geçti
Şirketler, ara zam için harekete geçti
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kayıt dışı al-sat yapanlar ikinci el otomobil piyasasını yükseltiyor

Manisa Otonomi Derneği Başkanı Arif Diz, ikinci el araçlardaki fiyat artışlarının enflasyon ve üretim azlığının yanı sıra kayıt dışı ikinci iş olarak al-sat yapan kişiler tarafından yükselttiğini söyledi. Diz, ayrıca ikinci el otomobillerin parasının değerini korumak isteyenler tarafından yatırım aracına döndüğünü ve insanların kullanmasa bile sıfır veya ikinci el otomobil alarak kapılarının önünde beklettiklerini ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 15:44
Yazdır
Kayıt dışı al-sat yapanlar ikinci el otomobil piyasasını yükseltiyor

Tüm dünyayı etkileyen ekonomik sıkıntılar ve enflasyon özellikle ikinci el araç piyasasında kendini daha fazla hissettirmeye başladı. 6 ay önce 330 bin TL olan bir araç bugün 700 bin TL'ye alıcı bulurken parasını korumak isteyenler de ikinci el araçlara yöneldi. Sıfır araç üretiminin azalması nedeniyle fiyatların hızla yukarı çıkmasının 2023 yılının mart ayında yavaşlayacağını ve fiyatların en az yüzde 10-15 civarında geri çekileceğini beklediklerini kaydeden Manisa Otonomi Derneği Başkanı Arif Diz, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Bizim ikinci el sektöründeki en önemli problem kayıt dışı"

Fiyatların sürekli arttığını kaydeden Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, "Fiyatlar artıyor. Artmasının nedeni de sıfır arabanın az gelmesi, enflasyon, üretim maliyetleri, doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar. Bu tüm dünyada aynı. Bizim ikinci el sektöründeki en önemli problem kayıt dışı. Dışarıda ikinci el araba alım satım yapan çok kişi var. Onlar da yapmasın demiyoruz ama onlar da buraya gelip vergiye tabi olsa bir düzen olur. Alan satan belli olur. Dışarıda mekanı var ayrıyeten ek olarak bu işi yapıyor her iki taraftan geliri oluyor. Biz burada sadece alım satım yapıyoruz. Dükkan kiramız, masraflarımız oluyor, onlarda iki iş olduğu için satılsa da oluyor satılmasa da oluyor çünkü onların bir yerden gelen parası var zaten. Buna neden bu şekilde piyasayı bozuyor? İnsanlar boşta kalan parası erimesin diye ikinci el araba alıyor pahalı olsa da nasılsa yükseliyor diyerek parasını değerini koruyor. Geçen ay sadece Manisa'da noterde 4 bin 900 araç satılmış. Bu 4 bin 900 araçtan en fazla 500'ünü Galericiler Sitesi satmıştır. Biz devletimizden istiyoruz ki bu araçları kim sattı, nerede satıldı kayıt dışılığın araştırılmasını istiyoruz." dedi.

"İnternet siteleri mesleği tehdit ediyor"

İnternet sitelerinin mesleği tehdit ettiğini kaydeden Diz, "İnternet Siteleri mesleğimizi elimizden alıyor ve zorluyor. Bu siteler mesleği tehdit ediyor. Aracın piyasasını da belirleyemez hale geliyor. Bakıyorsunuz bir araç 80 binden başlıyor 200 bine kadar çıkıyor. Arada gerçekçi rakamlar da var. Bir de çok aşırı rakam isteyen var. Herkesin arabası kendine güzel. Bakıyor benim arabam daha güzel 140 yazıyor öbürü bakıyor benimki daha temiz diyerek 160 bin yazıyor. Piyasa açısından rakamların daha belirleyici hale gelmesi için bu sitelerde aracın gerçek değerlerinin yazılması gerekiyor ve belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Sattığımız aracın yerine yenisini daha pahalıya alıyoruz"

"Bugün cuma sattığımız aracı pazartesi 25 bin daha pahalıya alıyoruz." diyen Diz, "300 bine sattığımız aracı 3 günde 25 bin fazlaya alıyoruz. Sonra ne oluyor. 25 bin pahalıya aldığımız araçta sermayemiz eriyor. Böyle bir piyasaya sahibiz. Biz de satmak istiyoruz ama aracı sattığımızda aynı değerdeki aracı daha yüksek paraya alacağımız için korkuyoruz. Paramızın değeri küçülür mü diye korkuyoruz. 20 araç stoku ile çalışan esnaflarımız 15 araca düştü. 330 bin lira olan bir araç 6 ay içinde 700 bin lira oldu. Dünyada bu böyle onda hem fikiriz. Elbet bu dönem de geçecek. Bu ikinci elde fiyatların yükselmesiyle ilgili bir düzenleme gelecekse mutlaka kayıt dışıyla da ilgili bir önlem alınmalı." şeklinde konuştu.

"Otomobiller yatırım aracı oldu"

Otomobillerin artık yatırım aracı olduğunu ve son 6 ayda büyük artışlar yaşandığına dikkat çeken Diz, "Aldığımız bilgilere göre 2023 yılının mart ayı gibi enflasyonun yavaş yavaş sona ereceği ve piyasanın normale döneceği hatta araç sayısı arttıkça piyasada yüzde 10-15 geri gelmesin bekliyoruz. Tabi piyasa o zamana kadar nereye gider onu bilmiyoruz. Her doğalgaz ve elektriğe gelen zam araç fiyatlarına da yansıyor. Araç sayılarının ne kadar artacağını da bilmiyoruz. Bayilere gidiyoruz, insanlar ve esnaflar kim olursa olsun hep sıfır veya ikinci el otomobil alıp nakitte kalan parasını yatırım aracı olarak görüp binmese bile sıfır veya ikinci el otomobil alıp kapısının önüne koyuyor. Nasılsa fiyat artıyor diyor, param ölmesin diyerek kapısının önüne yatırım aracı olarak koyuyor." dedi.

"En düşük araç 88 binden başlıyor"

Piyasada en düşük araçların bugün 88 bin TL'den satışa çıktığını kaydeden Diz şunları söyledi:

"En düşük araç 1998-1999 model Broadway 88 bin liradan başlıyor. Çok temizi 100 bin liraya gidiyor. Orta bir Albea almaya kalksanız 145-150 bin, biraz daha bir dizel araç almak isterseniz 2006-2007 model onlar 200-250 bin arası. 2016-2017 araçlara geldiğimizde arabanın modeline, durumuna, kilometresine göre rakamlar değişiyor. 320 bin ila 400 bin lira arasında değişiyor. Bir golf 650 bin liradan başlayıp 750-800 bine kadar çıkıyor. 2016-1017 Passatlar 700-800 bin liradan aşağıya alınmaz o da başlangıç paketleri. Mercedesler zaten 1 milyon 2250-1 milyon 300- 1 milyon 400 aracın durumuna göre değişiyor. Bizim için alım gücümüz zorlandığı için vatandaş için de çok zor bir durum. Rakamların yarı yarıya düşmesini biz de istiyoruz. Ben aldığımı sattığımı bileyim rakamlar yükselmesin. Herkes sen çok kazanıyorsun diyor ama öyle değil. Biz paramızın değerini koruyoruz ve içeriden masraf ettiklerimizi hazırdan yiyoruz. İnsanların 300 bin liraya kadar araba arıyor ve almaya çalışıyor ama piyasada çok da düzgün araba kalmadı."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
Rize, 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı
Rize, 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı çağrı sonuçları açıklandı
TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı çağrı sonuçları açıklandı
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Avustralya'da bahçesine giren timsahı tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bahçesine giren timsahı tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bir adamın dükkanının bahçesine giren timsahı kızartma tavasıyla kovaladığı anlar amatör kameraya yansıdı.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.
Advertisement