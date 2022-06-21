Devlet memurlarının da olduğu 13 şüpheli FETÖ'den göaltında
Kütahya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 16:14
İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ile Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevde olan devlet memurlarının da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız