İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen, "e-Genel Kurul, e-Yönetim Kurulu, e-Alındı Belgesi Mobil Kullanım Sistemleri/Sivil Toplum Dijital Hizmetler Lansmanı" programında konuştu.

Konuşmasında, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik bugün başlatılan "Kökünü Kurutma Operasyonu"na değinen Bakan Soylu, "Uzun zamandır ilmek ilmek dokunan bir operasyona eşlik etmek, operasyonu izlemek ve takip etmek için Diyarbakır'da bulundum. " dedi.

Süleyman Soylu, uzun zamandır e-Genel Kurul, e-Yönetim Kurulu, e-Alındı Belgesi Mobil Kullanım Sistemlerinin bitirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu uygulamanın, pandemi sürecinde ne kadar kıymetli olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Dijitalleşme sürecinden geçildiğini, Türkiye'nin de etrafındaki coğrafyaya örnek olabilecek şekilde, dijital altyapısını en güçlü biçimde kurabilme kabiliyetini ortaya koyduğunu söyleyen Soylu, Türkiye'nin, dijitalleşme alanında benzerlerine oranla ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu, bu alanda rekabetten de korkmadığını ifade etti.

- "657 hizmetimizin 623'ü şu anda e-Devlet'ten alınabilme kabiliyetine sahip"

Kovid-19 sürecinde, elektronik ortamda belgelerin hazırlanabilmesinin önemini aktaran Soylu, Bakanlık olarak bu dönemde yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Bakan Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığının 657 hizmetimizin 623'ü şu anda e-Devlet'ten alınabilme kabiliyetine sahip. Bu, bizim için hakikaten gurur duyulabilecek bir başarıdır. 15 Temmuz'dan sonra 3 bin 214 belge isteniyordu bizim bakanlığımızdan. Vatandaşımızın nüfustan diğer bütün hizmetlerine kadar biz bu 3 bin 214 belgenin 2 bin 574'ünü istemiyoruz artık. Neden? Bu istenen belgeler zaten devletin bilgi sisteminde var. Biz bunların hepsini yalınlaştırdık ve eşleştirdik. Vatandaşı yormamaya çalışan bir anlayışı ortaya koyduk." diye konuştu.

- "Bu yıl 500 belediyenin e-Belediye sistemini tamamen bitiriyoruz"

Soylu, e-Belediye projesini ayağa kaldırdıklarını, birçok modül ortaya koyduklarını da aktararak, "Bu proje sayesinde belediyelerin farklı farklı yerlere yılda yaklaşık 3 milyar lira ödemesinin önüne geçtik, geçiyoruz. Bu yıl 500 belediyenin e-Belediye sistemini tamamen bitiriyoruz, fonksiyonlarıyla beraber." dedi.

Süleyman Soylu, pasaporttan ehliyete, kimlikten evde hizmete kadar birçok sistemi dijitalleştirip e-Devlet'e aktardıklarını da ifade etti.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne ilişkin çalışma hakkında da bilgi veren Soylu, "Bakanlık olarak iki görevimiz var. Bir görevimiz önleyicilik görevidir. Yani suç ve suçluya karşı önleyici olmak için gerekli tedbirleri alma görevidir. İkincisi, suç gerçekleşirse bunu aydınlatıp hukuka teslim etmek ve vatandaşın devlete olan itimadını yükseltme görevidir. Eğer biz böyle bir sitemi tapuda, bankada kurarsak, buna yönelik birçok adım atmış oluyoruz." şeklinde konuştu.

- AFAD'ın sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşanan meteorolojik şartlar nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından, cep telefonlarına gönderilen sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı hakkında da şunları söyledi:

"Bu, dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilecek bir alarmdır. Biz öyle bir sistem kurduk ki istersek o alarmı Çankaya ilçesinin, şu mahallesine, şu kişilerine gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Niye? Çünkü yine yürümeyeceği düşünülen bir sistemi, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ni (MAKS), MERNİS'in altında hayata geçirdik arkadaşlarımızla. MAKS'a, ASELSAN ile birlikte binaları, binaların içerisinde oturan kişileri işaretliyoruz ve o sisteme operatörlerden mesajı gönderebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Dijital altyapımızı önemli bir noktaya taşıdığımızı ifade etmek istiyorum."

-"(Dijital teknoloji) Bu, büyük bir tehlikedir"

Soylu, eskiden ekonomik güç, askeri güç, üretim gücü gibi klasik güç alanlarının bulunduğunu, şimdi bunların yanına dijital güç, sivil toplum gücü gibi daha yumuşak yeni güç alanlarının eklendiğini belirtti.

Dünyada dernek ve vakıf geleneğinin yüzyıllardır var olduğunu ancak günümüzde bunun karar mekanizmalarını etkileyecek ve toplumlara yön verecek bir güç haline evrildiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Dijital teknolojiler, bugün sadece iletişimin hızını artırmaktan öte insana bir sosyal yaşam alanı, dolayısıyla bir alternatif kamuoyu oluşturmuş durumdadır. Elbette bunun kendi adına bir tehdidi yok mu? Bunu da ifade etmek istiyorum. WhatsApp'ın sahibi biz değiliz, Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın, TikTok'un sahibi biz değiliz. İstedikleri gibi algoritmaları maniple edebilecek kabiliyetlere sahipler. Toplumların genetiğini bozabilmek için istedikleri saldırıları ortaya koyabilecek kabiliyetlere sahipler. İletişim çağında bir taraftan teknolojinin nimetlerinden istifade ederken bir taraftan da başka bir vesayet sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Bu, büyük bir tehlikedir ve ben çok korkuyorum bu tehlikeden. Gelecek nesillerimiz adına korkuyorum. Mali suçlar adına, dünyanın yeni bir kaosa ve karmaşaya bunun üzerinden dönebileceğini hissettiğim için korktuğumu söylemek isterim."

- "DERBİS, olmazsa olmazlarımızdan biri ve sürekli geliştiriyoruz"

Sivil toplum alanında dijitalleşmenin önemli bir proje olduğunu, bunun zeminini de Dernekler Bilgi Sisteminin (DERBİS) oluşturduğunu ifade eden Soylu, "DERBİS, olmazsa olmazlarımızdan biri ve sürekli geliştiriyoruz." dedi. Bakan Soylu, DERBİS'in alt projeleri kapsamında, Sendikalar Bilgi Sistemi SENBİS, Siyasi Partiler Bilgi Sistemi olan PARBİS, Proje Destek Bilgi Sistemi PRODES, Dijital Arşiv Projesi olarak da e-Arşiv sisteminin geliştirildiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, e-Devlet üzerinden verilen hizmetlere de değinerek, bu alanda sunulan hizmetlerin, bugüne kadar 5 milyon 742 bin 767 kez kullanıldığını bildirdi.

Dernek kuruluşunu dijital ortama aktarma çalışmalarını da tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Soylu, "Artık valiliklerde şahsen başvuru yapmadan dernek kuruluşu işlemlerini de başlatabilmek mümkün olacaktır. Ayrıca şu an analiz çalışmaları devam eden DERBİS Versiyon-2 yazılım çalışmaları kapsamında, DERBİS'in yeniden yazılım çalışmaları da sürmektedir. Bu süreç içerisinde dernek defterlerinin elektronik ortamda tutulması ve dernek başkanı dışındaki kişilere DERBİS giriş yetkisi verilmesi gibi çalışmalarımız da tamamlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Süleyman Soylu, e-Genel Kurul, e-Yönetim Kurulu, e-Alındı Belgesi Mobil Kullanım Sistemleri'ni de bugün devreye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mevzuat gereği derneklerimiz, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını belli aralıklarla fiziken yapmak, akabinde de bunlarla ilgili bildirimleri idareye yapmakla yükümlüydü. Fiilen genel kurul veya yönetim kurulu toplantıları yapmak bazı dernekler için mekan ve konaklama itibarıyla ciddi bir mali yük oluşturabiliyor. Yaptığımız çalışmayla, derneklerin yapmakla yükümlü oldukları genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını fiziki olarak yapma zorunluluğunu kaldırdık ve kolaylaştırıcı bir alternatif ürettik. Yapılan düzenleme, dünyada öncelikli bir düzenlemedir."

Bir derneğin e-Genel Kurulu gösteriminin de yapıldığı programa, STK temsilcileri, bakanlık yetkilileri ve bazı milletvekilleri de katıldı.