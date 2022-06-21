14 ilde tropik hayvan satışına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan, yurdumuzda ve tropikal bölgelerde yaşayan çok sayıda hayvanın tuzakla yakalandıktan veya yasa dışı yollarla yurda sokulduktan sonra satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çeşitli türde 52 papağan, 1 kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz alamecek, 55 himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 rhesus ve makak maymunu, 7 boğa yılanı, 24 leopar geko, 4 iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus, (sincap) 18 toy poodle ve pomeranian cinsi köpek, ve 4 scottish fold cinsi kediye el konuldu.

Emniyetteki sorgusu devam eden zanlılara, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

El konulan 308 hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.