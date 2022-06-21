Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu

Önünde notları, masasında klasörü. Mahallesinde inanılmaz bir dayanışma ruhu başlattı. İşverenle işçileri buluşturmak için gece gündüz çalıştı. Muhtarlık makamını, adeta iş bulma kurumuna dönüştürdü.

Ümraniye Altın Şehir Muhtarı 7 yılda 1000 kişiye, son iki ayda da yaklaşık 45 kişiye iş bulan özel bir muhtarla Dursun Ali Yıldız. İş bulduğu insanların listeleri burada.

Bahçe düzenlemeden aşçısına, temizlik görevlisinden tezgahtarına reyon görevlisine, marangozdan kasiyere... Bulduğu işler say say bitmiyor. Esnafla iletişime geçip mahallesinde iş arayanları buluşturuyor Dursun muhtar.

Muhtarlıkta işçi ve iş arayanlar listesi bulunuyor

İşçi arayan adreslerinde listelerini yapmış. Karton bardak imalatı yapan fabrika, son 10 günde 5 kişi burada işe. Yönetici, kasap, şarküteri ve bilgi işlem talep ediliyor. Alışveriş mağazamız da elektrik görevlisi olarak çalışacak birini istemiş.

Yanına gelen herkesin mutlu olması için elinden gelen her şeyi yapıyor Muhtar Dursun Ali Yıldız. Odası iş bulma kurumuna dönüşen muhtarı mahallesinde herkes çok seviyor.