Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişimi son anda önlendi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesine saldırısı son anda önlendi. Ele geçirilen bomba yüklü kamyon, boş araziye getirilerek infilak ettirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 21 Haziran 2022 22:00
Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine gönderdiği ve bomba yüklü olduğu belirlenen bir kamyon Azez İstihbarat ekipleri tarafından yapılan takip sonrası Al Hamran köyü bölgesinde ele geçirildi.
Bomba yüklü kamyon boş bir araziye getirildi ve patlayıcıyla birlikte infilak ettirildi.
Terör örgütünün büyük bir saldırısı engellenirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız