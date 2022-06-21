Okan Buruk, Galatasaray için geldi
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul'a geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 22:30
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, saat 21:45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Fransa'nın Paris şehrinde ailesiyle birlikte olduğunu aktaran genç teknik adam, Galatasaray ile anlaştığı sorusuna yönelik yaptığı ilk açıklamada, "Planlı bir programım vardı, İstanbul'a geldim. Bu konuyla ilgili konuşamayacağım. Şu anda sonlanmış bir şey yok" dedi.
Sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Teknik Direktör Domenec Torrent ve yardımcıları ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Galatasaray yönetimi ile görüşecek Okan Buruk'un önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız